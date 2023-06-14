Александр Карелин: дзюдоисты прорвали блокаду, нужно, чтобы все остальные прошли это

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался о выступлении российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Первыми из отечественных спортсменов воспользовались новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) дзюдоисты, которые успешно выступили на чемпионате мира.

«Дзюдоисты прорвали блокаду, поехали на чемпионат мира и показали, что мы можем участвовать и конкурировать. Сейчас нужно, чтобы все остальные прошли это, иногда с подвохом анкетирования, это моё мнение.

Если это остановится на ограничениях, которые были в Пхёнчхане, где были олимпийские атлеты из России в сопровождении композиции Чайковского, то на этих условиях можно. Всё, что касается больших дискриминирующих условий, то на них я не согласен», — приводит слова Карелина ТАСС.