Российского спортсмена признали чемпионом мира после поражения в финале. Судьи начудили!

Удивительный случай в мировом дзюдо! Россиянин Инал Тасоев стал чемпионом мира в супертяжёлом весе спустя месяц после финальной схватки с великим французом Тедди Ринером. Международная федерация дзюдо пересмотрела итоговый результат, признав судейскую ошибку, допущенную в «золотом» раунде.

В финальной схватке ни одному из соперников не удалось провести результативного действия, и поединок продолжился в дополнительном раунде. Ринер бросился в атаку, но Тасоев успешно контратаковал и уже победно поднял руки вверх. Однако судьи схватки даже после видеопросмотра не признали действие россиянина заслуживающим оценки.

Схватка продолжилась, и уже в следующей атаке Ринер провёл успешный приём и победил. Для легендарного француза, не выступавшего на чемпионатах мира шесть лет, это было 11-е личное золото. После финала он так радовался, что раскрыл секрет успеха: «Ради победы нужно оторвать себе яйца».

Но спустя несколько дней Международная федерация дзюдо выпустила пресс-релиз, в котором признала судейскую ошибку и принесла Иналу Тасоеву извинения за случившийся инцидент. Казалось бы, на этом всё. Но нужно отдать должное президенту IJF Мариусу Визеру. Теперь ситуация разрешена наилучшим из возможных способов.

Инал Тасоев объявлен чемпионом мира, ему будет вручена золотая медаль. Но и у Тедди Ринера золото не отнимут. В супертяжёлом весе будет сразу два чемпиона мира – редчайший случай.

«Ошибки допускают все, но только сильным духом хватает смелости признать это. Подобный шаг в очередной раз подчеркивает, что в центре нашего вида спорта стоят дзюдоисты и защита их интересов. Я поздравляю Инала Тасоева с абсолютно заслуженной золотой медалью: жизнь всегда вознаграждает тех, кто целиком и полностью отдаётся любимому делу, работает не покладая рук», — отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Инал Тасоев, помимо золотой медали, получил и максимальные баллы в зачёт олимпийского рейтинга.