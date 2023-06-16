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«Нужно было сказать кому-то «мерси». Глава ВФП — о переходе Кирпичниковой во Францию

«Нужно было сказать кому-то «мерси». Глава ВФП — о переходе Кирпичниковой во Францию
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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на высказывание пловчихи Анастасии Кирпичниковой, которая ранее заявила, что была очень рада перейти в сборную Франции. Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила смену спортивного гражданства спортсменки.

«Бурный восторг перешедшей в сборную Франции Анастасии Кирпичниковой могу объяснить только завершением эпопеи с оформлением документов. Нужно было сказать кому-то «мерси». На мой взгляд, не стоило это делать так громко. Ведь процедура смены гражданства достаточно чётко прописана в правилах World Aquatics. Срок карантина увеличен с года до трёх. Это сделано из-за того, что в последнее время многие ватерполисты из республик бывшей Югославии постоянно стремились сменить гражданство», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

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