«Венец годовой работы». Тренер «Енисея-СТМ» — о финале чемпионата России по регби

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин рассказал об ожиданиях от финала чемпионата России по регби, в котором его подопечные встретятся с пензенским «Локомотивом». Матч пройдёт 18 июня в Красноярске.
«Не рассматриваю этот матч отдельно, он — венец годовой работы. Матч за звание чемпиона — то, к чему мы стремимся, к чему готовимся, чего стараемся достичь. Наш соперник — команда, которая в сезоне, как и мы, проиграла только однажды. Это говорит о возросшем уровне «Локомотива», о стабильности. Сегодня это равноценный конкурент «Енисея-СТМ», команда с двумя составами, достаточно качественно идущая по нашим следам. У них есть амбиции. Это будет хороший матч, достойный финала, очень серьёзный и тяжёлый. Но мы, конечно, рассчитываем победить,
Беспокоит ли что-то перед главным матчем сезона? Я не первый год в этой работе и не помню таких моментов, чтобы всё было замечательно. У тренеров есть такая примета — когда всё идеально, всё плохо кончится. Спокойно к этому отношусь, философски. Всегда есть плюсы и минусы.
На Пензу реально ничего не будет давить. Они уже добились хорошего результата, провели хороший год: в очередной раз выиграли «семёрку», в основной истории вновь вышли в финал. Но, конечно, они очень хотят выиграть Щит. Философия Пензы реально вот такая — они будут расслаблены. Но как только начнется регби, оно внесёт свои особенности в эту философию. Что касается «Енисея-СТМ», то у нас есть исходное преимущество — наше поле, наши болельщики, которые нам только помогут. Мы будем очень стараться это преимущество реализовать», — приводит слова Первухина «РБ Спорт».
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