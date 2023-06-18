«Локомотив-Пенза» впервые в истории выиграл чемпионат России по регби

Пензенский регбийный клуб «Локомотив» обыграл «Енисей-СТМ» в финальном матче чемпионата России сезона-2022/2023. Таким образом, «Локомотив» стал чемпионом страны по регби впервые в истории.

Основное время финальной встречи закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0.

Примечательно, в сезоне-2022/2023 «Енисей-СТМ» и «Локомотив» встречались дважды. 30 июля в Пензе «Енисей-СТМ» проиграл «Локомотиву» со счётом 7:16. 8 октября в Красноярске хозяева взяли реванш, одержав победу со счётом 24:19. При этом «Енисей-СТМ» стал первым по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, пензенский «Локомотив» был основан в ноябре 2018 года. В двух прошлых сезонах клуб занимал второе место в чемпионате России.