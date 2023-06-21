Европейские игры – 2023: расписание финальных соревнований

Сегодня, 21 июня, в Кракове (Польша) стартовали Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция). В общем сложности там состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Первые медали турнира будут разыграны уже завтра, 22 июня.
Европейские игры. Финалы. Четверг, 22 июня
BMX-фристайл: мужские и женские старты.
Спортивное скалолазание: женщины, лазание на скорость.
Каноэ-спринт: женщины и мужчины, двойки на каноэ и на каяке.
Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с вышки, 3 и 10 метров).
Пляжный гандбол: женский и мужской финалы.
Карате: женщины до 50 и до 55 кг, мужчины до 60 и 67 кг.
Стрельба: женщины (пневматический пистолет, 10 м), мужчины (пневматический пистолет, 10 м), смешанные команды (пневматическая винтовка, 10 м).
Синхронное плавание: дуэты и смешанные дуэты (техническая программа).
Европейские игры. Финалы. Пятница, 23 июня
Лёгкая атлетика: женщины (бег: 400 м, 5000 м, 100 м; толкание ядра, метание молота, метание диска), мужчины (бег: 3000 м с препятствиями, 800 м, 100 м, 400 м; прыжки с шестом, тройной прыжок).
Спортивное скалолазание: мужчины, лазание на скорость.
Каноэ-спринт: женщины (одиночный каяк, 200 м; одиночное каноэ, 200 м; двойка на каноэ, 500 м), мужчины (одиночный каяк, 200 м; четвёрка на каяке, 500 м; одиночное каноэ, 200 м).
Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с трамплина, 3 метра), женщины (вышка, 10 метров).
Карате: женщины до 61, до 68 и больше 68 кг, мужчины до 75, до 84 и больше 84 кг.
Стрельба: женщины (пневматическая винтовка, 10 м), мужчины (пневматическая винтовка, 10 м), смешанные команды (пневматический пистолет, 10 м).
Синхронное плавание: командные соревнования (техническая и произвольная программы).
Тхэквондо: женщины до 46 и до 49 кг, мужчины до 54 и 58 кг.
Европейские игры. Финалы. Суббота, 24 июня
Стрельба из лука: мужские и женские команды в стрельбе из классического лука.
Лёгкая атлетика: женщины (бег: 800 м, 400 м с препятствиями, 100 м с препятствиями, эстафета; тройной прыжок, метание ядра), мужчины (бег: 1500 м, эстафета, 110 м и 400 м с препятствиями; метание диска и молота, прыжки в длину).
Баскетбол 3x3: женские и мужские финалы.
Спортивное скалолазание: женские и мужские соревнования на выносливость.
Каноэ-спринт: женщины (одиночный каяк на 500 м, одиночное каноэ на 500 м), мужчины (то же), смешанные (двойки на каноэ и на каяке, 200 м).
Прыжки в воду: мужчины (трамплин, 3 м), смешанные (платформа, 10 м).
Стрельба: женщины (пневматические пистолет и винтовка, команды), мужчины (то же).
Синхронное плавание: смешанные дуэты (произвольная программа), команды (техническая программа), дуэты (произвольная программа).
Тхэквондо: женщины до 53 и 57 кг, мужчины до 63 и 68 кг.
Европейские игры. Финалы. Воскресенье, 25 июня
Стрельба из лука: смешанные команды (классические и блочные луки).
Лёгкая атлетика: женщины (бег: 1500 м, 3000 м с препятствиями, 200 м; прыжки в длину, прыжки в высоту, метание копья), мужчины (бег: 5000 м, 200 м; метания ядра и копья, прыжки в высоту), смешанная эстафета.
Спортивное скалолазание: женщины и мужчины (боулдеринг).
Прыжки в воду: мужские дуэты (10 м, платформа), женщины (3 м, трамплин).
Фехтование: женщины (рапира), мужчины (сабля).
Езда на горном велосипеде: мужские и женские финалы.
Стрельба: мужская и женская стендовая стрельба, мужчины (винтовка, 50 м с трёх позиций).
Синхронное плавание: командные соревнования.
Тхэквондо: женщины до 62 и 67 кг, мужчины до 74 и 80 кг.
Европейские игры. Финалы. Понедельник, 26 июня
Прыжки в воду: мужчины (трамплин, 1 м), женские дуэты (3 м), трамплин.
Фехтование: мужчины (рапира), женщины (шпага).
Стрельба: стендовая (смешанные команды), женщины (пистолет, 25 м; винтовка с 50 м и трёх позиций).
Тхэквондо: женщины до 73 и больше 73 кг, мужчины до 87 и больше 87 кг.
Настольный теннис: смешанные дуэты.
Европейские игры. Финалы. Вторник, 27 июня
Брейк-данс: женские и мужские финалы.
Прыжки в воду: женские пары (10 м, платформа), мужчины (10 м, платформа).
Фехтование: мужчины (шпага), женщины (сабля).
Регби-7: мужские и женские финалы.
Стрельба: стендовая (мужские и женские команды), скорострельный пистолет (25 м, смешанные команды).
Триатлон: женский финал.
Настольный теннис: женский и мужской финал.
Европейские игры. Финалы. Среда, 28 июня
Стрельба из лука: женские финалы.
Прыжки в воду: мужские дуэты (3 м, трамплин), женщины (1 м, трамплин).
Фехтование: мужские команды (сабля), женские команды (рапира).
Стрельба: женские команды (пистолет, 25 м), смешанные команды (винтовка, 50 м с трёх позиций).
Триатлон: мужской финал.
Европейские игры. Финалы. Четверг, 29 июня
Стрельба из лука: мужские финалы.
Каноэ-слалом: мужские и женские команды на каяке.
Фехтование: мужские команды (рапира), женские команды (шпага).
Современное пятиборье: финал смешанных команд.
Стрельба: мужские и женские команды (винтовка, 50 м с трёх позиций).
Европейские игры. Финалы. Пятница, 30 июня
Каноэ-слалом: мужские и женские команды на каноэ.
Фехтование: женские команды (сабля), мужские команды (шпага).
Стрельба: мужчины (скорострельный пистолет, 25 м).
Европейские игры. Финалы. Суббота, 1 июля
Бадминтон: женские и мужские пары.
Бокс: женщины (до 54, 60 и 66 кг), мужчины (до 51, 63,5, 80 и 92 кг).
Каноэ-слалом: мужской и женский каяк.
Дзюдо: финалы.
Современное пятиборье: женский и мужской финалы.
Стрельба: мужские команды (скорострельный пистолет, 25 м).
Триатлон: смешанные команды.
Настольный теннис: женские и мужские команды.
Европейские игры. Финалы. Воскресенье, 2 июля
Бадминтон: мужские и женские финалы, смешанный парный разряд.
Бокс: женщины (до 50, 57, 75 кг), мужчины (до 57, 71, больше 92 кг).
Каноэ-слалом: женское и мужское каноэ.
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