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Европейские игры – 2023: расписание финальных соревнований

Европейские игры – 2023: расписание финальных соревнований
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Сегодня, 21 июня, в Кракове (Польша) стартовали Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция). В общем сложности там состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Первые медали турнира будут разыграны уже завтра, 22 июня.

Европейские игры. Финалы. Четверг, 22 июня

BMX-фристайл: мужские и женские старты.

Спортивное скалолазание: женщины, лазание на скорость.

Каноэ-спринт: женщины и мужчины, двойки на каноэ и на каяке.

Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с вышки, 3 и 10 метров).

Пляжный гандбол: женский и мужской финалы.

Карате: женщины до 50 и до 55 кг, мужчины до 60 и 67 кг.

Стрельба: женщины (пневматический пистолет, 10 м), мужчины (пневматический пистолет, 10 м), смешанные команды (пневматическая винтовка, 10 м).

Синхронное плавание: дуэты и смешанные дуэты (техническая программа).

Европейские игры. Финалы. Пятница, 23 июня

Лёгкая атлетика: женщины (бег: 400 м, 5000 м, 100 м; толкание ядра, метание молота, метание диска), мужчины (бег: 3000 м с препятствиями, 800 м, 100 м, 400 м; прыжки с шестом, тройной прыжок).

Спортивное скалолазание: мужчины, лазание на скорость.

Каноэ-спринт: женщины (одиночный каяк, 200 м; одиночное каноэ, 200 м; двойка на каноэ, 500 м), мужчины (одиночный каяк, 200 м; четвёрка на каяке, 500 м; одиночное каноэ, 200 м).

Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с трамплина, 3 метра), женщины (вышка, 10 метров).

Карате: женщины до 61, до 68 и больше 68 кг, мужчины до 75, до 84 и больше 84 кг.

Стрельба: женщины (пневматическая винтовка, 10 м), мужчины (пневматическая винтовка, 10 м), смешанные команды (пневматический пистолет, 10 м).

Синхронное плавание: командные соревнования (техническая и произвольная программы).

Тхэквондо: женщины до 46 и до 49 кг, мужчины до 54 и 58 кг.

Европейские игры. Финалы. Суббота, 24 июня

Стрельба из лука: мужские и женские команды в стрельбе из классического лука.

Лёгкая атлетика: женщины (бег: 800 м, 400 м с препятствиями, 100 м с препятствиями, эстафета; тройной прыжок, метание ядра), мужчины (бег: 1500 м, эстафета, 110 м и 400 м с препятствиями; метание диска и молота, прыжки в длину).

Баскетбол 3x3: женские и мужские финалы.

Спортивное скалолазание: женские и мужские соревнования на выносливость.

Каноэ-спринт: женщины (одиночный каяк на 500 м, одиночное каноэ на 500 м), мужчины (то же), смешанные (двойки на каноэ и на каяке, 200 м).

Прыжки в воду: мужчины (трамплин, 3 м), смешанные (платформа, 10 м).

Стрельба: женщины (пневматические пистолет и винтовка, команды), мужчины (то же).

Синхронное плавание: смешанные дуэты (произвольная программа), команды (техническая программа), дуэты (произвольная программа).

Тхэквондо: женщины до 53 и 57 кг, мужчины до 63 и 68 кг.

Европейские игры. Финалы. Воскресенье, 25 июня

Стрельба из лука: смешанные команды (классические и блочные луки).

Лёгкая атлетика: женщины (бег: 1500 м, 3000 м с препятствиями, 200 м; прыжки в длину, прыжки в высоту, метание копья), мужчины (бег: 5000 м, 200 м; метания ядра и копья, прыжки в высоту), смешанная эстафета.

Спортивное скалолазание: женщины и мужчины (боулдеринг).

Прыжки в воду: мужские дуэты (10 м, платформа), женщины (3 м, трамплин).

Фехтование: женщины (рапира), мужчины (сабля).

Езда на горном велосипеде: мужские и женские финалы.

Стрельба: мужская и женская стендовая стрельба, мужчины (винтовка, 50 м с трёх позиций).

Синхронное плавание: командные соревнования.

Тхэквондо: женщины до 62 и 67 кг, мужчины до 74 и 80 кг.

Европейские игры. Финалы. Понедельник, 26 июня

Прыжки в воду: мужчины (трамплин, 1 м), женские дуэты (3 м), трамплин.

Фехтование: мужчины (рапира), женщины (шпага).

Стрельба: стендовая (смешанные команды), женщины (пистолет, 25 м; винтовка с 50 м и трёх позиций).

Тхэквондо: женщины до 73 и больше 73 кг, мужчины до 87 и больше 87 кг.

Настольный теннис: смешанные дуэты.

Европейские игры. Финалы. Вторник, 27 июня

Брейк-данс: женские и мужские финалы.

Прыжки в воду: женские пары (10 м, платформа), мужчины (10 м, платформа).

Фехтование: мужчины (шпага), женщины (сабля).

Регби-7: мужские и женские финалы.

Стрельба: стендовая (мужские и женские команды), скорострельный пистолет (25 м, смешанные команды).

Триатлон: женский финал.

Настольный теннис: женский и мужской финал.

Европейские игры. Финалы. Среда, 28 июня

Стрельба из лука: женские финалы.

Прыжки в воду: мужские дуэты (3 м, трамплин), женщины (1 м, трамплин).

Фехтование: мужские команды (сабля), женские команды (рапира).

Стрельба: женские команды (пистолет, 25 м), смешанные команды (винтовка, 50 м с трёх позиций).

Триатлон: мужской финал.

Европейские игры. Финалы. Четверг, 29 июня

Стрельба из лука: мужские финалы.

Каноэ-слалом: мужские и женские команды на каяке.

Фехтование: мужские команды (рапира), женские команды (шпага).

Современное пятиборье: финал смешанных команд.

Стрельба: мужские и женские команды (винтовка, 50 м с трёх позиций).

Европейские игры. Финалы. Пятница, 30 июня

Каноэ-слалом: мужские и женские команды на каноэ.

Фехтование: женские команды (сабля), мужские команды (шпага).

Стрельба: мужчины (скорострельный пистолет, 25 м).

Европейские игры. Финалы. Суббота, 1 июля

Бадминтон: женские и мужские пары.

Бокс: женщины (до 54, 60 и 66 кг), мужчины (до 51, 63,5, 80 и 92 кг).

Каноэ-слалом: мужской и женский каяк.

Дзюдо: финалы.

Современное пятиборье: женский и мужской финалы.

Стрельба: мужские команды (скорострельный пистолет, 25 м).

Триатлон: смешанные команды.

Настольный теннис: женские и мужские команды.

Европейские игры. Финалы. Воскресенье, 2 июля

Бадминтон: мужские и женские финалы, смешанный парный разряд.

Бокс: женщины (до 50, 57, 75 кг), мужчины (до 57, 71, больше 92 кг).

Каноэ-слалом: женское и мужское каноэ.

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