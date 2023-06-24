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Сегодня, 24 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых проходит квалификация на Олимпиаду в Париже (Франция). В общем сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Турнир закончится 2 июля.

Европейские игры – 2023: расписание соревнований 24 июня. Финалы

Стрельба из лука: мужские и женские команды в стрельбе из классического лука.

Лёгкая атлетика: женщины (бег: 800 м, 400 м с препятствиями, 100 м с препятствиями, эстафета; тройной прыжок, метание ядра), мужчины (бег: 1500 м, эстафета, 110 м и 400 м с препятствиями; метание диска и молота, прыжки в длину).

Баскетбол 3x3: женские и мужские финалы.

Спортивное скалолазание: женские и мужские соревнования на выносливость.

Каноэ-спринт: женщины (одиночный каяк на 500 м, одиночное каноэ на 500 м), мужчины (то же), смешанные (двойки на каноэ и на каяке, 200 м).

Прыжки в воду: мужчины (трамплин, 3 м), смешанные (платформа, 10 м).

Стрельба: женщины (пневматические пистолет и винтовка, команды), мужчины (то же).

Синхронное плавание: смешанные дуэты (произвольная программа), команды (техническая программа), дуэты (произвольная программа).

Тхэквондо: женщины до 53 и 57 кг, мужчины до 63 и 68 кг.