Легендарная советская и грузинская спортсменка, олимпийская чемпионка 1988 года в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров Нино Салуквадзе отобралась на десятые в карьере Олимпийские игры.

54-летняя Салуквадзе, в активе которой олимпийские медали всех достоинств, является рекордсменкой среди женщин по числу Олимпиад, в которых она участвовала. В десяти Играх на данный момент выступил только канадский конник Иан Миллар.

Олимпийскую лицензию Салуквадзе получила, заняв четвёртое место в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров на Европейских играх – 2023.

Салуквадзе – шестикратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы в стрельбе из пистолета на дистанциях 10 и 25 метров. На Олимпийских играх она выступает непрерывно с 1988 года, за сборную Грузии — с 1993 года.