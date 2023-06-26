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Нино Салуквадзе отобралась на десятые в карьере Олимпийские игры

Нино Салуквадзе отобралась на десятые в карьере Олимпийские игры
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Легендарная советская и грузинская спортсменка, олимпийская чемпионка 1988 года в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров Нино Салуквадзе отобралась на десятые в карьере Олимпийские игры.

54-летняя Салуквадзе, в активе которой олимпийские медали всех достоинств, является рекордсменкой среди женщин по числу Олимпиад, в которых она участвовала. В десяти Играх на данный момент выступил только канадский конник Иан Миллар.

Олимпийскую лицензию Салуквадзе получила, заняв четвёртое место в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров на Европейских играх – 2023.

Салуквадзе – шестикратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы в стрельбе из пистолета на дистанциях 10 и 25 метров. На Олимпийских играх она выступает непрерывно с 1988 года, за сборную Грузии — с 1993 года.

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