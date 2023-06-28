Симона Байлз вернётся на соревнования через два года после Олимпиады в Токио

Четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, американская спортивная гимнастка Симона Байлз примет участие в соревнованиях впервые за два года. 26-летняя Байлз заявлена на ежегодный турнир U.S. Classic, который пройдёт 4-5 августа в Чикаго. Вместе с Симоной на помост выйдут её подруги по сборной — олимпийские чемпионки Игр в Токио Суниса Ли и Джейд Кэри, сообщается на сайте Федерации гимнастики США.

Байлз не участвовала в соревнованиях после Олимпиады в Токио, которая прошла летом 2021 года. Тогда Симона была главной фавориткой, но не смогла показать ожидаемый уровень даже в командном турнире, где американки завоевали серебро, уступив сборной России. С финала личного многоборья Байлз снялась, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, а из отдельных упражнений выступила только на бревне, где стала бронзовым призёром.