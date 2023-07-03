Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ собирается ввести систему VAR в шахматах

ФИДЕ собирается ввести систему VAR в шахматах
Комментарии

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) собирается ввести систему видеопомощи арбитру (VAR) на соревнованиях под эгидой организации.

Сообщается, что первым турниром, на котором будет опробована новая технология idChess, станет юношеский чемпионат Западной Азии (Western Asia Youth Chess — 2023).

Использование VAR в шахматах, в соответствии с пресс-релизом ФИДЕ, будет проходить в три этапа:

1) Апелляция одного из игроков к арбитру с целью отметить нарушение соперника;

2) Обзор и рекомендации VAR (при наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись игры с использованием VAR, которая показывает поведение игроков);

3) Принятие решений.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023