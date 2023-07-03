ФИДЕ собирается ввести систему VAR в шахматах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) собирается ввести систему видеопомощи арбитру (VAR) на соревнованиях под эгидой организации.

Сообщается, что первым турниром, на котором будет опробована новая технология idChess, станет юношеский чемпионат Западной Азии (Western Asia Youth Chess — 2023).

Использование VAR в шахматах, в соответствии с пресс-релизом ФИДЕ, будет проходить в три этапа:

1) Апелляция одного из игроков к арбитру с целью отметить нарушение соперника;

2) Обзор и рекомендации VAR (при наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись игры с использованием VAR, которая показывает поведение игроков);

3) Принятие решений.