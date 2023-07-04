Карлсен и Накамура примут участие в шахматном турнире Bullet Chess Championship 2023

С 17 по 21 июля на портале Chess.com пройдёт чемпионат по пуле Bullet Chess Championship 2023, участие в котором примут гроссмейстеры: норвежец Магнус Карлсен, американец Хикару Накамура, француз Алиреза Фируджа, американец Эндрю Тан, Даниэль Народицкий из США, Аниш Гири из Нидерландов, канадец Эрик Хансен.
Всего в основной части турнира примут участие 16 участников, остальные шахматисты будут пробиваться на турнир через квалификационные турниры.
На этой неделе пройдёт три квалификационных турнира, открытых для всех титулованных игроков. Они состоятся в четверг, 6 июля, и два 7 июля. В главном событии в общей сложности 16 игроков будут соревноваться в сетке double-elimination, а победитель заберёт приз $ 20 тыс.
Все партии пройдут с контролем 1+0, а матч будет длиться 30 минут с перерывом на 15-й минуте.
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