В России появится новый вид спорта на основе хоккея с мячом

В Федерации хоккея с мячом России придумали новый вид спорта — мини-хоккей с мячом. Об этом сообщил экс главный тренер красногорского «Зоркого» Вячеслав Манкос.
«Хоккей с мячом переживает не лучшие времена в нашей стране, нужна перезагрузка. Для его популяризации совместно с федерацией мы решили придумать мини-хоккей с мячом.
Должно получиться интересно. Ворота и площадка будут меньше. Ворота, например, сделаем что-то среднее между хоккейными и мини-футбольными. Планируем провести международный турнир и хотим пригласить сборную Индии. Сейчас активно ведём с ними переговоры. Индия пробует себя в новых видах спорта, и хоккей с мячом — один из них. Когда состоится турнир? Пока точную дату не могу сказать, но сыграем в этом году», — приводит слова Манкоса Legalbet.
Ранее главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг заявил, что сборная готова сыграть в хоккей на траве против индийской команды на летних Играх БРИКС. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал идею Ротенберга «издевательством над игрой».
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