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Тренер Непомнящего: после матча за звание чемпиона мира Ян обретает уверенность в себе

Тренер Непомнящего: после матча за звание чемпиона мира Ян обретает уверенность в себе
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал выступление шахматиста на турнире в Хорватии, где спортсмен стал вторым.

«Ян по итогам быстрых шахмат поделил первое и второе место с Фабиано Каруаной и отлично сыграл. Видно, что после матча за звание чемпиона мира он снова обретает уверенность в себе. На этом турнире ему важно выиграть как можно больше партий, почувствовать вкус победы в турнире с сильнейшими игроками. Его выступление сейчас — это хороший знак, турнир — это важный кирпичик в фундаменте обретения уверенности.

Магнус Карлсен же в блице показывает невероятный результат, все девять партий за день выиграть — это что-то особенное. Но в блице это часто зависит от состояния формы, часто бывают как положительные, так и отрицательные серии», — цитирует Поткина ТАСС.

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