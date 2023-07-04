«Куда девалась моя ладья?» В шахматах вводят видеоповторы, почти такие же, как в футболе

Футбол, хоккей, а теперь и шахматы
Кто из вас ещё сомневается, что шахматы – яркий и динамичный спорт?
Сейчас вы получите этому ещё одно занимательное подтверждение.
Дело в том, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует в ближайшее время ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR). Сообщается, что первым турниром, на котором будет опробована технология idChess, станет юношеский чемпионат Западной Азии (Western Asia Youth Chess – 2023).
Система VAR уже доказала свою эффективность в футболе, волейболе, теннисе. А теперь пришла в шахматы. Пусть вас не вводит в заблуждение спокойствие, с которым ведут игру шахматисты. Поверьте, оно обманчиво!
Использование VAR в шахматах будет проходить в три этапа:
- Апелляция одного из игроков к арбитру с целью отметить нарушение соперника;
- Обзор и рекомендации VAR (при наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись игры с использованием VAR, которая показывает поведение игроков);
- Принятие решений.
Количество спорных моментов теперь должно быть сведено к минимуму. В футболе ведь VAR помогает избежать большого количества скандалов.
«Я не отрывал руку от коня!»
Российский гроссмейстер и известный шахматный обозреватель Сергей Шипов в своём телеграм-канале прокомментировал новость с юмором:
«К примеру, если ты украл у соперника фигуру с доски, когда тот отвернулся, а потом говоришь, что этой фигуры и не было вовсе – тогда судьи на видеоповторе всё поймут и накажут нарушителя.
Ещё актуальнее ситуация, когда ты взялся за коня, стоящего на поле d7, и отправил его на с5, но затем заметил, что в результате теряешь качество – и ловким движением руки переставил коня с с5 на f8. Мол, я не оторвал руку от коня на поле с5, а просто его там подержал...» – намекнул Шипов на скандал в противостоянии Гарри Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») и Юдит Полгар.
Турнир 1994 года в испанском Линаресе был самым что ни на есть звёздным, но запомнился он в основном неоднозначным поступком Каспарова.
Каспаров тогда заочно бился за лидерство с Карповым и хотел быть лучше любой ценой. В 5-м туре он встречался с Юдит Полгар и сумел чёрными добиться перевеса. Однако 36-й ход вошёл в историю шахмат.
Каспаров взялся за коня d7 и поставил его на поле с5. Однако тут же понял, что получает вилку на слона и ладью и теряет качество. Тогда он вернул коня обратно на d7, а потом переходил им же на поле f8. 17-летняя венгерка имела полное право позвать судью, но то ли растерялась, то ли застеснялась.
В итоге Каспаров легко довёл дело до победы чёрными.
Интересно, что позже поклонники шахмат обратились к неофициальному аналогу VAR. Ту партию снимало испанское телевидение. И на покадровой прокрутке отчётливо заметно, как Каспаров разжимает пальцы и отпускает коня на c5! Запись посмотрели судьи и директор турнира, но победитель так и не был наказан. А шахматный мир недоумевал: Каспаров совершил низкий поступок, после которого многие поклонники от него отвернулись.
Карлсен нарушил, Непомнящий не заметил
Но были и те, кто отнёсся к произошедшему снисходительно. События 1994 года, возможно, не осуждает и ученик Гарри Каспарова чемпион мира Магнус Карлсен. Ведь в его реноме тоже есть подобная спорная история.
В 2021 году в девятой партии матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим норвежец Магнус Карлсен неприятно удивил всех.
Во время поединка Непомнящий много времени проводил в комнате отдыха. Вот и в этот раз, пока россиянин отходил от стола, Карлсен тронул коня, но не стал делать им ход. Норвежец резко отдёрнул руку, а затем предпочёл продвинуть вперёд пешку. Россиянин мог бы настоять на соблюдении правила «тронул – ходи», но не заметил этого эпизода. И его просто заиграли.
«Только что на этом месте стояла ладья!»
Можно вспомнить и шуточную историю из классической литературы. С системой VAR на соревнованиях не сможет смухлевать и легендарный Остап Бендер.
Первые ходы Остапа в Васюках, как говорится, были на уровне, а дальше дело не пошло. В кульминационный момент Бендер украл с доски чужую ладью.
— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь её уже нет.
— Нет, значит, и не было! — грубовато сказал Остап.
— Как же не было? Я ясно помню!
— Конечно, не было.
— Куда же она девалась? Вы её выиграли?
— Выиграл.
— Когда? На каком ходу?
Одноглазый обратился к своим записям, и дело дошло до масштабной драки. Вот здесь система видеопомощи арбитру совершенно точно помогла бы.
*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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