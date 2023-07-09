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Карпов — об Алексеенко: его переход может быть потерей для российских шахмат

Карпов — об Алексеенко: его переход может быть потерей для российских шахмат
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Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал смену спортивного гражданства гроссмейстером Кириллом Алексеенко.

«Думаю, его переход может быть потерей для российских шахмат, потому что он неплохой шахматист. Австрия – это не лучшая страна, в которую он мог уехать. В шахматном смысле они слабые. Он будет участвовать в международных турнирах, но сама страна в шахматах слабая. Зачем так делать, я не понимаю», – приводит слова Карпова «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Экс российский шахматист теперь будет представлять сборную Австрии. Переход подтверждён Международной шахматной федерацией (ФИДЕ): соответствующее изменение зафиксировано на официальном сайте организации.

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