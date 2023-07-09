Карпов — об Алексеенко: его переход может быть потерей для российских шахмат

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал смену спортивного гражданства гроссмейстером Кириллом Алексеенко.
«Думаю, его переход может быть потерей для российских шахмат, потому что он неплохой шахматист. Австрия – это не лучшая страна, в которую он мог уехать. В шахматном смысле они слабые. Он будет участвовать в международных турнирах, но сама страна в шахматах слабая. Зачем так делать, я не понимаю», – приводит слова Карпова «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно, что гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Экс российский шахматист теперь будет представлять сборную Австрии. Переход подтверждён Международной шахматной федерацией (ФИДЕ): соответствующее изменение зафиксировано на официальном сайте организации.
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