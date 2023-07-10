«Норманочка» не смогла выйти в финал Copa Mundo по мини-футболу

Российская женская команда по мини-футболу «Норманочка» не смогла выйти в финал международного турнира Copa Mundo, проходящего в Паранагуа (Бразилия). В полуфинале спортсменки проиграли бразильской команде «Каскавел» со счётом 1:3.

Голом за «Норманочку» отметилась россиянка Александра Самородова: она сравняла счёт матча на 28-й минуте, вскоре после того, как бразильянки открыли счёт на седьмой минуте встречи. Однако потом российский клуб пропустил ещё два мяча: на 32-й и 37-й минутах игры.

Теперь российской команде предстоит борьба за третье место. В понедельник, 10 июля, в 22:00 мск начнётся встреча «Норманочки» с бразильским клубом «Табоан-да-Серра».

Напомним, «Норманочка» выступает на турнире в Бразилии под флагом России. В 2022 году спортсменки стали бронзовыми призёрами соревнований.