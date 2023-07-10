«Норманочка» не смогла выйти в финал Copa Mundo по мини-футболу

Российская женская команда по мини-футболу «Норманочка» не смогла выйти в финал международного турнира Copa Mundo, проходящего в Паранагуа (Бразилия). В полуфинале спортсменки проиграли бразильской команде «Каскавел» со счётом 1:3.
Голом за «Норманочку» отметилась россиянка Александра Самородова: она сравняла счёт матча на 28-й минуте, вскоре после того, как бразильянки открыли счёт на седьмой минуте встречи. Однако потом российский клуб пропустил ещё два мяча: на 32-й и 37-й минутах игры.
Теперь российской команде предстоит борьба за третье место. В понедельник, 10 июля, в 22:00 мск начнётся встреча «Норманочки» с бразильским клубом «Табоан-да-Серра».
Напомним, «Норманочка» выступает на турнире в Бразилии под флагом России. В 2022 году спортсменки стали бронзовыми призёрами соревнований.
- 10 июля 2023
-
00:16
- 9 июля 2023
-
21:42
-
20:42
-
20:25
-
20:10
-
18:08
-
16:48
-
15:34
-
15:14
-
14:18
-
13:39
-
13:29
-
09:56
-
09:43
-
01:26
-
01:14
- 8 июля 2023
-
21:23
-
20:43
-
20:29
-
20:08
-
15:32
-
13:43
-
12:20
-
01:10
- 7 июля 2023
-
23:38
-
23:01
-
21:49
-
20:44
-
17:53
-
00:19
- 6 июля 2023
-
23:31
-
20:23
-
19:09
-
17:53
-
16:05