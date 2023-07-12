Женская сборная Украины по борьбе будет бойкотировать крупный турнир из-за россиянок

Женская сборная Украины по борьбе будет бойкотировать крупный рейтинговый турнир в Будапеште (Венгрия) из-за допуска на него россиянок.Об этом сообщило издание ua.tribuna.com со ссылкой на президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрия Копытко.
Ранее была информация, что украинки готовятся к соревнованиям, однако тогда не было известно об участии в турнире представительниц России. Мужская сборная Украины на турнире выступит, так как россияне и белорусы не были допущены до них.
Украина уже бойкотировала чемпионат Европы по борьбе среди кадетов из-за допуска на него российских и белорусских спортсменов. В национальном олимпийском комитете Украины не собираются отказываться от идеи бойкота соревнований, на которые заявлены россияне и белорусы.
Турнир в Будапеште пройдёт с 13 по 16 июля.
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