Легкоатлетка Кастер Семеня — о победе в деле о дискриминации: я в восторге от результата

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР прокомментировала выигранную апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете участия в соревнованиях спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

«Я в восторге от результата. Давно этого ждала. Я всегда выступала и буду выступать против любой дискриминации в спорте. Я много страдала, со мной плохо обращались.

Тяжёлый труд, который я проделала, чтобы стать той спортсменкой, которой являюсь, был поставлен под сомнение. Мои права были нарушены. Это отрицательно повлияло на мою карьеру умственно, эмоционально, физически и финансово.

Моё дело в Европейском суде по правам человека было против решения, вынесенного правительством Швейцарии, а не самой Всемирной лёгкой атлетикой, но это решение по-прежнему будет важным для всех спортсменов, поскольку ставит под сомнение будущее всех подобных правил.

Я надеюсь, что World Athletics и все спортивные организации задумаются над заявлениями Европейского суда по правам человека и обеспечат уважение достоинства и прав человека спортсменов, с которыми они имеют дело», – приводит слова Семени ESPN US.