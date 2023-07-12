Легкоатлетка Кастер Семеня — о победе в деле о дискриминации: я в восторге от результата

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР прокомментировала выигранную апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете участия в соревнованиях спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
«Я в восторге от результата. Давно этого ждала. Я всегда выступала и буду выступать против любой дискриминации в спорте. Я много страдала, со мной плохо обращались.
Тяжёлый труд, который я проделала, чтобы стать той спортсменкой, которой являюсь, был поставлен под сомнение. Мои права были нарушены. Это отрицательно повлияло на мою карьеру умственно, эмоционально, физически и финансово.
Моё дело в Европейском суде по правам человека было против решения, вынесенного правительством Швейцарии, а не самой Всемирной лёгкой атлетикой, но это решение по-прежнему будет важным для всех спортсменов, поскольку ставит под сомнение будущее всех подобных правил.
Я надеюсь, что World Athletics и все спортивные организации задумаются над заявлениями Европейского суда по правам человека и обеспечат уважение достоинства и прав человека спортсменов, с которыми они имеют дело», – приводит слова Семени ESPN US.
- 12 июля 2023
-
20:16
-
19:45
-
16:50
-
16:03
-
15:35
-
13:46
- 11 июля 2023
-
23:25
-
17:51
-
17:01
-
15:15
-
13:59
-
09:30
-
01:17
- 10 июля 2023
-
21:15
-
17:41
-
00:16
- 9 июля 2023
-
21:42
-
20:42
-
20:25
-
20:10
-
18:08
-
16:48
-
15:34
-
15:14
-
14:18
-
13:39
-
13:29
-
09:56
-
09:43
-
01:26
-
01:14
- 8 июля 2023
-
21:23
-
20:43
-
20:29
-
20:08