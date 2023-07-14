Игрок сборной России по мини-футболу будет выступать в чемпионате Испании

Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» на официальном сайте объявил о переходе 26-летнего игрока Артёма Ниязова в испанскую команду «Эль-Посо».
«Несмотря на действующий до окончания сезона-2023/2024 годов договор с Артёмом Ниязовым, спортивный клуб «КПРФ» с благодарностью к игроку за многолетний вклад в успехи клуба и с человеческим уважением к Артёму не будет препятствовать его переходу в европейский клуб и желает удачи в дальнейшей реализации своего потенциала», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, Ниязов выступал за «КПРФ» с 2017 года. В составе московского клуба игрок стал двукратным чемпионом России и завоевал бронзу Лиги чемпионов. Всего Артём провёл за «КПРФ» 240 матчей и забил 148 голов. С 2014 года Ниязов выступает за сборную России по мини-футболу.
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