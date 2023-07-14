«Работал до талого». Денис Глушаков — о дебюте в пляжном футболе

Игрок «Строгино» Денис Глушаков поделился впечатлениями от своего дебюта в пляжном футболе.
В матче 13-го тура «Строгино» уступило «Саратову» со счётом 1:4.
«Удалось провести на песке достаточно много времени для первого раза. Думал, что сыграю гораздо хуже, но вышло вроде бы нормально. Да, есть ошибки и помарки, где-то неправильно действовал при перестроениях, но тренерский штаб всё разберёт и подскажет. В целом понравилась атмосфера, которая была на площадке, жаль только, что проиграли. Ну и болельщиков хотелось бы видеть побольше на трибунах. Наверное, сказались погода и пятница, все на работах.
«Саратов» — очень опытная команда по сравнению с нами. Там два хороших бразильца, которые ведут игру, вратари также здорово помогают в созидании, плюс ещё и вытащили несколько раз в нужные моменты. А нам же не хватает ударов. Мы очень мало били по воротам в этом матче, отсюда лишь один гол по итогу.
Тренерский штаб лично мне старался больше подсказывать в тактическом плане. Здесь есть нюансы при перестроении, которые мне плюс-минус понятны, но когда у тебя в игре пульс под 200, то ты чуть-чуть притормаживаешь головой и выполняешь их по привычке, как в большом футболе. Несколько таких моментов в игре были, но я и сам их уже знаю и припоминаю. Были и эпизоды, когда приходилось прилично побегать, когда меня хотели «погонять». Но к этому я был готов и просто работал до талого», — приводит слова Глушакова BSRussia.
- 14 июля 2023
-
22:25
-
22:05
-
21:37
-
19:38
-
17:55
-
16:55
-
16:37
-
16:31
-
16:09
-
15:55
-
13:34
-
07:55
-
04:02
-
03:15
-
01:17
- 13 июля 2023
-
23:46
-
23:11
-
22:15
-
22:07
-
21:57
-
21:42
-
21:27
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
18:24
-
17:14
-
16:06
-
15:57
-
13:56
- 12 июля 2023
-
22:05
-
21:37
-
20:16
-
19:45
-
16:50