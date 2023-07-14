«Работал до талого». Денис Глушаков — о дебюте в пляжном футболе

Игрок «Строгино» Денис Глушаков поделился впечатлениями от своего дебюта в пляжном футболе.

В матче 13-го тура «Строгино» уступило «Саратову» со счётом 1:4.

«Удалось провести на песке достаточно много времени для первого раза. Думал, что сыграю гораздо хуже, но вышло вроде бы нормально. Да, есть ошибки и помарки, где-то неправильно действовал при перестроениях, но тренерский штаб всё разберёт и подскажет. В целом понравилась атмосфера, которая была на площадке, жаль только, что проиграли. Ну и болельщиков хотелось бы видеть побольше на трибунах. Наверное, сказались погода и пятница, все на работах.

«Саратов» — очень опытная команда по сравнению с нами. Там два хороших бразильца, которые ведут игру, вратари также здорово помогают в созидании, плюс ещё и вытащили несколько раз в нужные моменты. А нам же не хватает ударов. Мы очень мало били по воротам в этом матче, отсюда лишь один гол по итогу.

Тренерский штаб лично мне старался больше подсказывать в тактическом плане. Здесь есть нюансы при перестроении, которые мне плюс-минус понятны, но когда у тебя в игре пульс под 200, то ты чуть-чуть притормаживаешь головой и выполняешь их по привычке, как в большом футболе. Несколько таких моментов в игре были, но я и сам их уже знаю и припоминаю. Были и эпизоды, когда приходилось прилично побегать, когда меня хотели «погонять». Но к этому я был готов и просто работал до талого», — приводит слова Глушакова BSRussia.