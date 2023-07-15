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Экс-россиянка Кирпичникова стала 13-й в заплыве на 10 км на открытой воде на ЧМ-2023

Экс-россиянка Кирпичникова стала 13-й в заплыве на 10 км на открытой воде на ЧМ-2023
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Бывшая российская пловчиха, сменившая спортивное гражданство на французское, Анастасия Кирпичникова заняла 13-е место на чемпионате мира – 2023 в заплыве на 10 км на открытой воде. Она преодолела дистанцию за 2:03.17,60.

Победу в данных соревнованиях одержала немецкая пловчиха Леони Бек, второй стала австралийка Челси Губецка, тройку призёров замкнула американка Кэти Граймс.

Чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 10 км. Женщины

1. Леони Бек (Германия) – 2:02.34,0.
2. Челси Губецка (Австралия) – отставание 4,1 секунды.
3. Кэти Граймс (США) + 8,3…
13. Анастасия Кирпичникова +43,6.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония), соревнования стартовали 14 июля и продлятся до 30 июля. Российские спортсмены от данного старта отстранены.

Водные виды спорта. ЧМ-2023. Плавание
Женщины. Открытая вода 10 км
15 июля 2023, суббота. 02:00 МСК
Окончено
1
Леони Бек
Германия
2:02:34.0
2
Челси Ли Губецка
Австралия
+4.10
3
Кэти Граймс
США
+8.30
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