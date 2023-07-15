Экс-россиянка Кирпичникова стала 13-й в заплыве на 10 км на открытой воде на ЧМ-2023

Бывшая российская пловчиха, сменившая спортивное гражданство на французское, Анастасия Кирпичникова заняла 13-е место на чемпионате мира – 2023 в заплыве на 10 км на открытой воде. Она преодолела дистанцию за 2:03.17,60.
Победу в данных соревнованиях одержала немецкая пловчиха Леони Бек, второй стала австралийка Челси Губецка, тройку призёров замкнула американка Кэти Граймс.
Чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 10 км. Женщины
1. Леони Бек (Германия) – 2:02.34,0.
2. Челси Губецка (Австралия) – отставание 4,1 секунды.
3. Кэти Граймс (США) + 8,3…
13. Анастасия Кирпичникова +43,6.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония), соревнования стартовали 14 июля и продлятся до 30 июля. Российские спортсмены от данного старта отстранены.
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