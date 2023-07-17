Глушаков рассказал, что ему необходимо улучшить для качественной игры в пляжном футболе

Российский футболист Денис Глушаков заявил, что уже чувствует уверенность на тренировках по пляжному футболу.

«На тренировках всё получается, но пока есть небольшое недопонимание, куда открываться, когда бить через себя. Есть над чем работать. Может наша победа и была сенсацией, но я вчера сказал некоторым людям, что мы обыграем «Локомотив», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно хавбек провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.