Mash: Puma под новым названием вернулась в российские магазины
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Спортивный бренд одежды Puma под новым названием Amazing Red вернулся в российские магазины, сообщает телеграм-канал Mash.
В связи с политической обстановкой компания ушла из России ещё в марте 2022 года. Но уже в конце минувшего года начала появляться информация о том, что бренд готовится к возвращению на российский рынок под новым ООО. Возвращение затянулось, продукцию пока что можно купить лишь в нескольких точках.
Сотрудники магазинов сообщают, что товары продаются по цене на 20–30% дороже, чем было полтора года назад. На данный момент продаются товары, оставшиеся на складах, но планируется привозить и новую одежду путём параллельного импорта.
Чтобы не нарушать юридические правила, Amazing Red продаётся в мультибрендовых магазинах.
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