Дмитрий Васильев призвал остановить травлю Елены Исинбаевой из-за слов о воинских званиях

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не заслужила травли из-за слов о воинских званиях.
Накануне майор Исинбаева заявила, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер и не скажутся на её работе в Международном олимпийском комитете (МОК). Сегодня, 18 июля, глава Дагестана Сергей Меликов поручил министерству спорта республики организовать работу по переименованию стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале.
«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером российской армии. Многие спортсмены не служат в армии, поэтому не до конца осознают ответственность за то, что носят погоны на плечах. Что же, их теперь казнить? Я против этого.
Она же заслужила, чтобы в честь нее назвали стадион? Заслужила. Да, она неудачно высказалась, сказала неправильные вещи, но я уверен, что она не имела в виду ничего плохого. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».
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