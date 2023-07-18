Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Васильев призвал остановить травлю Елены Исинбаевой из-за слов о воинских званиях

Дмитрий Васильев призвал остановить травлю Елены Исинбаевой из-за слов о воинских званиях
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не заслужила травли из-за слов о воинских званиях.

Накануне майор Исинбаева заявила, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер и не скажутся на её работе в Международном олимпийском комитете (МОК). Сегодня, 18 июля, глава Дагестана Сергей Меликов поручил министерству спорта республики организовать работу по переименованию стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером российской армии. Многие спортсмены не служат в армии, поэтому не до конца осознают ответственность за то, что носят погоны на плечах. Что же, их теперь казнить? Я против этого.

Она же заслужила, чтобы в честь нее назвали стадион? Заслужила. Да, она неудачно высказалась, сказала неправильные вещи, но я уверен, что она не имела в виду ничего плохого. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Мои воинские звания носят номинальный характер». Великая Исинбаева отказалась от России?
«Мои воинские звания носят номинальный характер». Великая Исинбаева отказалась от России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023