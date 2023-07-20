Ян Непомнящий объявил, что пойдёт на новый чемпионский цикл

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий намерен вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам.

«Спуск в шахту на 700 метров — этап подготовки к турниру претендентов. Не поможет — спущусь на 800 метров (смеётся)», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Ранее Непомнящий принял участие в шахматном матче в шахте рудника. Этот матч стал первым в мире шахматным соревнованием, сыгранным на такой глубине.

Напомним, Непомнящий боролся за шахматную корону 2023 года с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5:1,5 в пользу Лижэня.