Ян Непомнящий объявил, что пойдёт на новый чемпионский цикл

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий намерен вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам.
«Спуск в шахту на 700 метров — этап подготовки к турниру претендентов. Не поможет — спущусь на 800 метров (смеётся)», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Ранее Непомнящий принял участие в шахматном матче в шахте рудника. Этот матч стал первым в мире шахматным соревнованием, сыгранным на такой глубине.
Напомним, Непомнящий боролся за шахматную корону 2023 года с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5:1,5 в пользу Лижэня.
- 20 июля 2023
-
10:13
-
02:01
-
00:53
- 19 июля 2023
-
22:57
-
22:08
-
21:48
-
21:23
-
20:24
-
20:06
-
19:53
-
19:23
-
18:28
-
17:41
-
14:42
-
14:13
-
13:47
-
12:45
-
11:44
-
10:59
-
10:29
-
04:07
-
03:25
-
00:02
- 18 июля 2023
-
23:26
-
23:00
-
22:25
-
21:12
-
19:43
-
19:20
-
19:06
-
18:27
-
18:09
-
17:22
-
16:46
-
15:34