Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру из-за онкологии

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская гандболистка Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру из-за онкологического заболевания.

В мае у 35-летней Бобровниковой была диагностирована лимфома Ходжкина. В своих соцсетях спортсменка рассказывает о том, как проходит лечение.

«Владлена официально завершила спортивную карьеру и продолжит работу в системе клуба. Пока она находится на больничном, проходит период реабилитации», — приводит ответ пресс-службы команды «Ростов-Дон» «РИА Новости Спорт».

Бобровникова — шестикратная чемпионка России, семикратная обладательница Кубка России и шестикратная победительница Суперкубка страны в составе команды «Ростов-Дон». С ростовским клубом Владлена выигрывала Кубок ЕГФ и выходила в финал Лиги чемпионов. Выступая в Италии, Бобровникова дважды выигрывала Кубок Италии и становилась чемпионкой страны. В составе сборной России, помимо золота Игр-2020, в активе гандболистки серебро Олимпиады-2020 и бронза чемпионата мира – 2019.