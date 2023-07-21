Жан Беленюк: запахло отменой бойкота

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк сделал намёк на скорую отмену бойкота украинскими спортсменами соревнований с участием россиян и белорусов.

«Запахло отменой бойкота», – написал Беленюк в своём телеграм-канале.

Ранее, как только Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе, Беленюк одним из первых заговорил о бойкоте. Когда некоторые международные федерации стали допускать россиян и белорусов, украинские спортсмены по решению своих властей бойкотировали эти соревнования. После чего МОК неоднократно выражал недовольство позицией украинского НОК и даже намеривался помочь украинским спортсменам нарушить запреты ради олимпийской квалификации.