В «СКА-Нефтяник» перешёл Томми Мяяття — брат-близнец полузащитника клуба Туомаса Мяяття
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В российский клуб «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), выступающий в хоккее с мячом, перешёл родной брат-близнец действующего полузащитника команды, финского хоккеиста Тоумаса Мяяття, — Томми Мяяття, который играет на позиции защитника. Переход анонсирован пресс-службой клуба.
Оба финских спортсмена уже находятся в расположении команды на сборах и тренируются. Известно, что контракт с Томми Мяяття подписан на два года.
Томми Мяяття начал карьеру в клубе «Ботния» (Финляндия), а с 2016 по 2023 год выступал за «Эдсбюн» (Швеция). Спортсмен является чемпионом Финляндии в 2016 году и чемпионом Швеции в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, а также серебряным призёром чемпионата мира по хоккею с мячом в 2023 году и бронзовым призёром ЧМ-2018 и 2019.
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