На чемпионате мира — 2023 определились все пары 1/8 финала по водному поло
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На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), определились пары 1/8 финала турнира по водному поло как в женских, так и в мужских соревнованиях.
Водное поло. Женщины. Пары 1/8 финала
Австралия – Израиль
Франция – Испания
Италия – Новая Зеландия
ЮАР – Канада
Напрямую в четвертьфинал, заняв первые места в подгруппах, вышли команды США, Нидерландов, Греции и Венгрии.
Водное поло. Мужчины. Пары 1/8 финала
США – Канада
Австралия – Франция
Хорватия – Черногория
Япония – Сербия
Напрямую в четвертьфинал, заняв первые места в подгруппах, вышли команды Греции, Италии, Венгрии и Испании.
Матчи 1/8 финала в соревнованиях женщин пройдут завтра, 22 июля, у мужчин – в воскресенье, 23 июля.
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