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На чемпионате мира — 2023 определились все пары 1/8 финала по водному поло

На чемпионате мира — 2023 определились все пары 1/8 финала по водному поло
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На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), определились пары 1/8 финала турнира по водному поло как в женских, так и в мужских соревнованиях.

Водное поло. Женщины. Пары 1/8 финала

Австралия – Израиль
Франция – Испания
Италия – Новая Зеландия
ЮАР – Канада

Напрямую в четвертьфинал, заняв первые места в подгруппах, вышли команды США, Нидерландов, Греции и Венгрии.

Водное поло. Мужчины. Пары 1/8 финала

США – Канада
Австралия – Франция
Хорватия – Черногория
Япония – Сербия

Напрямую в четвертьфинал, заняв первые места в подгруппах, вышли команды Греции, Италии, Венгрии и Испании.

Матчи 1/8 финала в соревнованиях женщин пройдут завтра, 22 июля, у мужчин – в воскресенье, 23 июля.

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