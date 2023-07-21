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На чемпионате мира — 2023 определились все пары 1/8 финала по водному поло

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), определились пары 1/8 финала турнира по водному поло как в женских, так и в мужских соревнованиях.

Водное поло. Женщины. Пары 1/8 финала

Австралия – Израиль

Франция – Испания

Италия – Новая Зеландия

ЮАР – Канада

Напрямую в четвертьфинал, заняв первые места в подгруппах, вышли команды США, Нидерландов, Греции и Венгрии.

Водное поло. Мужчины. Пары 1/8 финала

США – Канада

Австралия – Франция

Хорватия – Черногория

Япония – Сербия

Напрямую в четвертьфинал, заняв первые места в подгруппах, вышли команды Греции, Италии, Венгрии и Испании.

Матчи 1/8 финала в соревнованиях женщин пройдут завтра, 22 июля, у мужчин – в воскресенье, 23 июля.