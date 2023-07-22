Украинский штангист и обладатель вечного рекорда мира Адам Гнатов умер в возрасте 78 лет

Украинский штангист, обладатель 14 мировых рекордов Адам Гнатов скончался на 79-м году жизни. Прославленного спортсмена не стало 20 июля.
«На 79-м году жизни ушёл в вечность легендарный львовский тяжеловес, 14-кратный рекордсмен мира, вице-чемпион Европы 1972 года, чемпион СССР 1971 года Адам Гнатов. Олимпийская семья Львовщины выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Адама Гнатова. Вечная память!» — говорится в сообщении пресс-службы отделения Национального олимпийского комитета Украины в Львовской области.
Перед Олимпийскими играми 1972 года в Мюнхене Гнатов установил мировой рекорд в соревнованиях по жиму штанги, подняв снаряд весом 120,5 кг. После Олимпиады Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) исключила жим штанги из программы соревнований, и рекорд Гнатова так и остался непобитым.
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