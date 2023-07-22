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Украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира ФИДЕ

Украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира ФИДЕ
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54-летний украинский гроссмейстер Василий Иванчук не может получить разрешение от Министерства молодёжи и спорта Украины на выезд из страны на Кубок мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдёт в Баку (Азербайджан), сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Согласно действующему законодательству, Иванчуку необходимо разрешение Министерства на выезд, так как шахматисту ещё не исполнилось 60 лет. Запрос от организаторов соревнований, Федерации шахмат Азербайджана, также был отклонён. Некоторые из ведущих шахматистов мира подписали открытое письмо министру молодёжи и спорта Вадиму Гутцайту с просьбой дать разрешение Иванчуку на выезд.

Напомним, Кубок мира ФИДЕ пройдёт с 30 июля по 24 августа 2023 года.

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