Определились пары 1/4 финала в женском турнире чемпионата мира по водному поло
Поделиться
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились стыковые матчи и определились пары 1/4 финала турнира по водному поло в женских соревнованиях.
Напрямую в четвертьфинальную стадию, заняв первые места в своих подгруппах, вышли команды США, Нидерландов, Греции и Венгрии. Их соперники определились в стыковых встречах.
Водное поло. Женщины. Результаты стыковых матчей
Австралия – Израиль – 16:7
Франция – Испания – 9:16
Италия – Новая Зеландия – 14:7
ЮАР – Канада – 6:21.
Четвертьфинальные пары
США – Италия
Нидерланды – Канада
Греция – Австралия
Венгрия – Испания
Четвертьфинальные матчи женских сборных по водному поло пройдут на чемпионате мира в Фукуоке (Япония) в понедельник, 24 июля.
Комментарии
- 22 июля 2023
-
19:00
-
18:41
-
18:25
-
18:00
-
17:23
-
16:14
-
15:07
-
15:07
-
12:50
-
11:54
-
10:54
-
09:29
-
04:56
-
04:38
-
04:27
-
01:05
-
00:30
-
00:09
- 21 июля 2023
-
23:27
-
23:21
-
23:01
-
23:00
-
22:36
-
22:18
-
21:58
-
19:55
-
19:29
-
19:09
-
18:44
-
18:02
-
17:50
-
17:25
-
17:01
-
16:35
-
16:10
Партнерский контент