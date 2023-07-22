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Определились пары 1/4 финала в женском турнире чемпионата мира по водному поло

Определились пары 1/4 финала в женском турнире чемпионата мира по водному поло
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На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились стыковые матчи и определились пары 1/4 финала турнира по водному поло в женских соревнованиях.

Напрямую в четвертьфинальную стадию, заняв первые места в своих подгруппах, вышли команды США, Нидерландов, Греции и Венгрии. Их соперники определились в стыковых встречах.

Водное поло. Женщины. Результаты стыковых матчей

Австралия – Израиль – 16:7
Франция – Испания – 9:16
Италия – Новая Зеландия – 14:7
ЮАР – Канада – 6:21.

Четвертьфинальные пары

США – Италия
Нидерланды – Канада
Греция – Австралия
Венгрия – Испания

Четвертьфинальные матчи женских сборных по водному поло пройдут на чемпионате мира в Фукуоке (Япония) в понедельник, 24 июля.

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