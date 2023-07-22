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Определились пары 1/4 финала в женском турнире чемпионата мира по водному поло

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились стыковые матчи и определились пары 1/4 финала турнира по водному поло в женских соревнованиях.

Напрямую в четвертьфинальную стадию, заняв первые места в своих подгруппах, вышли команды США, Нидерландов, Греции и Венгрии. Их соперники определились в стыковых встречах.

Водное поло. Женщины. Результаты стыковых матчей

Австралия – Израиль – 16:7

Франция – Испания – 9:16

Италия – Новая Зеландия – 14:7

ЮАР – Канада – 6:21.

Четвертьфинальные пары

США – Италия

Нидерланды – Канада

Греция – Австралия

Венгрия – Испания

Четвертьфинальные матчи женских сборных по водному поло пройдут на чемпионате мира в Фукуоке (Япония) в понедельник, 24 июля.