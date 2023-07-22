Трефилов: желаю Бобровниковой выкарабкаться и прожить хорошую долгую жизнь

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на завершение карьеры Владлены Бобровниковой, которая под его руководством в 2016 году стала олимпийской чемпионкой.

В мае у 35-летней Бобровниковой было диагностировано онкологическое заболевание — лимфома Ходжкина. Спортсменка уже прошла четыре курса химиотерапии и сделала компьютерную томографию, которая показала отличную динамику лечения.

«Она завершила карьеру в статусе олимпийской чемпионки, как и полагается каждому большому спортсмену. Я всегда хорошо относился к ней. Желаю ей прежде всего здоровья, чтобы в семье всё было нормально. Жизнь в стороне от спорта — тяжёлый период после окончания карьеры. Я плакал, когда меня, образно говоря, выносили с площадки. А я ведь был простым мастером спорта Советского Союза, в то время как они забрались на самую вершину. Бросать всё это очень тяжело.

Желаю ей выкарабкаться и прожить хорошую долгую жизнь. Человек не понимает, что он появился на Земле пожить до тех пор, пока его не придавит. Меня как придавило, так я сразу начал вспоминать, что не доделано и где недобрал», — приводит слова Трефилова ТАСС.