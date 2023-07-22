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В шахматном клубе в Петербурге избили главного судью турниров

В шахматном клубе в Петербурге избили главного судью турниров
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В ночь на 20 июля из шахматного клуба «Петровская ладья», расположенного на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, госпитализировали главного судью детских и взрослых турниров по шахматам, одного из руководителей организации Сергея Видякина, который был ранен и избит. Причины произошедшего уточняются.

Телеграм-канал OFNEWS сообщил, что Видякин был избит одним из участников по ходу взрослого турнира по блицу, а вместе с ним пострадал и охранник: их, по сообщению издания, избили шахматной доской. У охранника повреждено ухо и рассечён нос, а у Видякина диагностировано сотрясение мозга.

В то же время «Фонтанка» сообщает, что свидетелей произошедшего нет, так как Видякин был единственным работником, находившимся в клубе на момент происшествия, а все соревнования на территории организации в то время уже завершились.

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