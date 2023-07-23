17-летний итальянский велогонщик скончался после падения на Giro dell'Alta Austria

17-летний итальянский велогонщик Якопо Венцо скончался после падения на этапе многодневки Giro dell'Alta Austria.
Венцо, выступавший за команду Campana Imballaggi Geo&Tex, потерял управление во время спуска с горы, упал и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу Линца, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.
«Со слезами на глазах и разбитым сердцем сообщаем, что юниор Якопо Венцо покинул нас. Вчера он стал жертвой очень сильного падения во время первого этапа Giro dell'Alta Austria. Якопо был необыкновенным юношей, у которого было большое будущее в спорте и особенно в жизни, отчего нам еще больнее. В этот момент огромной боли вся команда выражает соболезнования его семье, друзьям и тем, кому он был дорог», — сообщается в соцсетях команды Campana Imballaggi Geo&Tex.
Соболезнования в связи со смертью спортсмена также выразил Европейский велосипедный союз (UEC).
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