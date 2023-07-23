Мамиашвили — об Исинбаевой: да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся?

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили призвал прекратить поток критики, обрушившийся на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после информации о её жизни в Испании и заявления спортсменки о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.

«Сколько эпитетов сегодня «прилетело» Елене Исинбаевой. Что это? Я сам офицер — от рядового до полковника прошёл и горжусь этим. У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся? Я не собираюсь выступать ничьим адвокатом, но мне понятно, что Елена имела в виду, говоря о «формальности» её службы.

Вспомните, что писали все американские передовицы перед схваткой на Олимпиаде Садулаева и Снайдера. Снайдер — выдающийся спортсмен, он офицер Вооружённых сил США. И что, он HIMARS запускает или за танком бегает? Он служит своей стране так же, как служила Исинбаева, достойно представляя свою страну на международной арене. Мы — граждане России, у нас одна страна, мы едиными должны быть. Разве вы не понимаете, как наших «коллег» из-за рубежа радует то, что сейчас творится вокруг её имени? Этого и добиваются.

Я это говорю с надеждой, что меня услышат те, кто понимает, о чём я говорю, те, чей голос не был услышан. В интересах страны, в интересах таких людей, как Исинбаева. Может, нас всех так устраивает — плыть по течению и ждать указаний сверху? На нас надеются — мы всегда были в авангарде, модераторами, мерилом. Что ж мы сегодня рот закрыли? Неужели нам безразлично, что происходит?» — приводит слова Мамиашвили ТАСС.