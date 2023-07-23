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Майкл Фелпс лично вручил золото Леону Маршану, который побил его последний мировой рекорд

Майкл Фелпс лично вручил золото Леону Маршану, который побил его последний мировой рекорд
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23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира, легендарный американский пловец Майкл Фелпс лично вручил золотую медаль 21-летнему французу Леону Маршану за победу в заплыве на 400 метров комплексом на чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).

Символично, что в финале Маршан побил последний личный рекорд Фелпса в карьере. Леон показал результат в 4.02,50, тем самым обновив мировой рекорд. Предыдущий (4.03,84) принадлежал Фелпсу и был установлен на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай).

Водные виды спорта. Чемпионат мира – 2023, Фукуока. Мужчины, 400 м, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,50 (мировой рекорд).
2. Карсон Фостер (США) – отставание 4,06 секунды.
3. Даия Сето (Япония) +6,91.

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