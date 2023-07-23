Маршан – о том, что побил последний рекорд Фелпса: не знаю, что сказать, я так счастлив!

21-летний французский пловец Леон Маршан прокомментировал завоевание золотой медали на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).
В финальном заплыве Маршан показал результат 4.02,50 секунды, тем самым обновив мировой рекорд. Предыдущий рекорд (4.03,84) принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу и был установлен на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай). Нельзя не отметить, что это был последний индивидуальный рекорд в легендарной карьере Майкла.
«Это просто превосходный результат! Ради этого я тренируюсь каждый день. Я превзошёл своё собственное время на две секунды и установил рекорд, это здорово! Не знаю, что сказать, я так счастлив!» — приводит слова Маршана RMC Sport.
- 23 июля 2023
-
18:17
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:36
-
16:21
-
16:14
-
15:46
-
15:15
-
15:12
-
13:46
-
13:01
-
12:34
-
10:40
-
00:35
- 22 июля 2023
-
23:00
-
23:00
-
21:24
-
21:13
-
19:00
-
18:41
-
18:25
-
18:00
-
17:23
-
16:14
-
15:07
-
15:07
-
12:50
-
11:54
-
10:54
-
09:29
-
04:56
-
04:38
-
04:27
-
01:05