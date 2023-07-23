Маршан – о том, что побил последний рекорд Фелпса: не знаю, что сказать, я так счастлив!

21-летний французский пловец Леон Маршан прокомментировал завоевание золотой медали на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).

В финальном заплыве Маршан показал результат 4.02,50 секунды, тем самым обновив мировой рекорд. Предыдущий рекорд (4.03,84) принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу и был установлен на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай). Нельзя не отметить, что это был последний индивидуальный рекорд в легендарной карьере Майкла.

«Это просто превосходный результат! Ради этого я тренируюсь каждый день. Я превзошёл своё собственное время на две секунды и установил рекорд, это здорово! Не знаю, что сказать, я так счастлив!» — приводит слова Маршана RMC Sport.