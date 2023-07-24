Российский фехтовальщик Анохин в финальный день ЧМ встретится с украинцем Рейзлиным

Российский фехтовальщик Вадим Анохин примет участие в соревнованиях во время финального дня чемпионата мира по фехтованию в мужской шпаге. Соперником Анохина должен стать украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что украинские спортсмены пропустят все личные соревнования чемпионата мира по фехтованию, на которых будут представлены фехтовальщики из России и Беларуси.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в итальянском Милане. На нём спортсмены набирают очки в мировой рейтинг, который определит участников Олимпиады 2024 года в Париже.

Вадим Анохин — участник Олимпиады 2016 года. С 2008 года спортсмен входит в состав сборной России.