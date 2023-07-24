Ватерполистки из США не попали в полуфинал ЧМ впервые за 10 лет

В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 24 июля, проходят матчи четвертьфинала женского турнира по водному поло. Игровой день начался с неожиданного результата: сборная США, являющаяся действующим чемпионом мира, завершила борьбу за медали.

В первом матче четвертьфинала США встречались с Италией. Первая четверть завершилась победой итальянок со счётом 3:2. Во второй четверти американки победили со счётом 2:1. Третья четверть завершилась вничью — 1:1, а в финальной части победила Италия — 2:1. Общий счёт — 8:7 в пользу Италии.

США одерживали победы на предыдущих четырёх чемпионатах мира. В предыдущий раз команда не выходила в полуфинал в 2013 году, когда проиграла Испании в четвертьфинале (6:9).