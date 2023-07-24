Украинский фехтовальщик не выйдет на поединок с россиянином на чемпионате мира
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Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин отказался от встречи с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию в мужской шпаге. Об этом сообщает Ua.tribuna.
Поединок должен был состояться в 12:00 мск.
Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что украинские спортсмены пропустят все личные соревнования чемпионата мира по фехтованию, на которых будут представлены фехтовальщики из России и Беларуси.
Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в итальянском Милане. На нём спортсмены набирают очки в мировой рейтинг, который определит участников Олимпиады 2024 года в Париже.
Вадим Анохин — участник Олимпиады 2016 года. Спортсмен входит в состав сборной России с 2008 года.
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