Шведским спортсменам запретили ехать на ЧМ U20 по борьбе в Иорданию из-за сожжения Корана

Сборная Швеции не примет участия в чемпионате мира U20 по борьбе, ранее перенесённом из Польши в Иорданию.
Решение о снятии шведской молодёжной команды с турнира было принято в связи с акцией по сожжению Корана в Швеции, которая произошла в июле. Министерство иностранных дел Швеции рекомендовало спортсменам воздержаться от поездки в Иорданию. Позже национальная федерация борьбы запретила шведам ехать на мировое первенство.
«Для этих молодых ребят чемпионат мира является одним из самых больших турниров в жизни, и теперь его у них отобрали. Им сейчас очень тяжело. Вызывает ли беспокойство ситуация на Ближнем Востоке? Нет, я бы так не сказал. Мы испытываем лишь разочарование из-за принятого решения», — приводит слова главного тренера молодёжной сборной Швеции по борьбе Закариаса Таллрота Expressen.
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