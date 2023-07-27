Шведским спортсменам запретили ехать на ЧМ U20 по борьбе в Иорданию из-за сожжения Корана

Сборная Швеции не примет участия в чемпионате мира U20 по борьбе, ранее перенесённом из Польши в Иорданию.

Решение о снятии шведской молодёжной команды с турнира было принято в связи с акцией по сожжению Корана в Швеции, которая произошла в июле. Министерство иностранных дел Швеции рекомендовало спортсменам воздержаться от поездки в Иорданию. Позже национальная федерация борьбы запретила шведам ехать на мировое первенство.

«Для этих молодых ребят чемпионат мира является одним из самых больших турниров в жизни, и теперь его у них отобрали. Им сейчас очень тяжело. Вызывает ли беспокойство ситуация на Ближнем Востоке? Нет, я бы так не сказал. Мы испытываем лишь разочарование из-за принятого решения», — приводит слова главного тренера молодёжной сборной Швеции по борьбе Закариаса Таллрота Expressen.