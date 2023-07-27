Побивший рекорд Фелпса пловец Маршан выиграл золото ЧМ на дистанции 200 м комплексом
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21-летний французский пловец Леон Маршан завоевал золото на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).
Результат французского спортсмена составил 1 минуту 54,82 секунды. Серебряную медаль завоевал представитель Великобритании Дункан Скотт, оставший от победителя на 1,13 секунды. Третьим в финальном заплыве стал другой британский пловец Том Дин, результат которого составил 1 минуту 56,07 секунды.
Ранее на этих соревнованих Маршан побил мировой рекорд легендарного американца, 23-кратного олимпийского чемпиона, 26-кратного чемпиона мира Майкла Фелпса в заплыве на 400 метров комплексом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля.
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