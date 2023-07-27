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Глава МИД Украины призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Ольгу Харлан

Глава МИД Украины призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Ольгу Харлан
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Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования (FIE) отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, которая, нарушив правила соревнований FIE, не пожала руку своей сопернице из России после их поединка на чемпионате мира в Милане.

Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой в 1/32 финала чемпионата мира. Завершив поединок, Смирнова хотела согласно правилам подойти к сопернице, но Харлан выставила саблю вперёд, преградив россиянке дорогу, а затем покинула дорожку. Украинка была дисквалифицирована за отказ от рукопожатия с соперницей. Президент Украинской федерации фехтования Михаил Ильяшев уже заявил, что будет оспаривать это решение.

«Анна Смирнова проиграла в честном поединке и решила грязно сыграть с рукопожатием. Ольга Харлан по праву одержала победу и показала себя с достоинством. Я призываю Международную федерацию фехтования (FIE) восстановить права Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях», — написал Кулеба в соцсетях.

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