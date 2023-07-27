Российской саблистке поступают угрозы в соцсетях после дисквалификации украинки Харлан

После скандальной ситуации на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и её семье поступают угрозы в социальных сетях — в том числе смерти. Большая часть комментариев написана на украинском языке.
Напомним, в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане, украинка Ольга Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но Харлан выставила саблю вперёд, преградив дорогу Смирновой, а затем покинула дорожку. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей. Президент Украинской федерации фехтования Михаил Ильяшев уже заявил, что будет оспаривать это решение.
- 27 июля 2023
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