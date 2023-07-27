Беленюк заявил, что Харлан заранее договорилась с FIE, что не будет жать руку россиянке

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

Ранее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперед, преградив дорогу россиянке, а затем покинула дорожку. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. Украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.

«Самое циничное в этой истории, что, по моей информации, существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча…» — написал Беленюк в своём телеграм-канале.

Президент Украинской федерации фехтования Михаил Ильяшев уже заявил, что будет оспаривать это решение.