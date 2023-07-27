Беленюк заявил, что Харлан заранее договорилась с FIE, что не будет жать руку россиянке

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.
Ранее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперед, преградив дорогу россиянке, а затем покинула дорожку. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. Украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
«Самое циничное в этой истории, что, по моей информации, существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча…» — написал Беленюк в своём телеграм-канале.
Президент Украинской федерации фехтования Михаил Ильяшев уже заявил, что будет оспаривать это решение.
- 27 июля 2023
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
16:59
-
16:44
-
16:41
-
16:39
-
16:33
-
16:29
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:25
-
15:19
-
14:19
-
14:10
-
14:03
-
13:56
-
13:36
-
13:29
-
13:09
-
12:54
-
12:53
-
12:46
-
12:36
-
12:15
-
12:01
-
11:27
-
10:52
-
09:59
-
09:39
-
04:59