В сборной Украины по фехтованию рассказали, как проходила дисквалификация Харлан

Главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, как проходила дисквалификация саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане.

Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив россиянке дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.

«Ольга не пожала руку, предложила оружие нейтральной девочке, но та этого не захотела, осталась на дорожке, и они начали писать протест к FIE. Хотя судья зафиксировал победу Ольги, это появилось на табло. Потом прошло некоторое время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмёте руку, либо будет дисквалификация. Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути её разрешения. Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей соседней страны, и в данном случае это очень влияет», – приводит слова Конрад Суспільне Спорт.