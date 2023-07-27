В сборной Украины по фехтованию рассказали, как проходила дисквалификация Харлан

Главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, как проходила дисквалификация саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане.
Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив россиянке дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
«Ольга не пожала руку, предложила оружие нейтральной девочке, но та этого не захотела, осталась на дорожке, и они начали писать протест к FIE. Хотя судья зафиксировал победу Ольги, это появилось на табло. Потом прошло некоторое время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмёте руку, либо будет дисквалификация. Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути её разрешения. Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей соседней страны, и в данном случае это очень влияет», – приводит слова Конрад Суспільне Спорт.
- 27 июля 2023
-
19:58
-
19:16
-
18:51
-
18:42
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
16:59
-
16:44
-
16:41
-
16:39
-
16:33
-
16:29
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:25
-
15:19
-
14:19
-
14:10
-
14:03
-
13:56
-
13:36
-
13:29
-
13:09
-
12:54
-
12:53
-
12:46
-
12:36
-
12:15
-
12:01
-
11:27