Сборной Украины предписали покидать старты, если россияне нарушат условия нейтральности

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальное заявление об условиях участия в одних международных соревнованиях вместе с нейтральными спортсменами из России и Беларуси.
«Украинские спортсмены и тренеры стремятся честно соревноваться и не откажутся от борьбы.
Заметим, что рекомендации Международного олимпийского комитета по отстранению российских и белорусских спортсменов, с нашей точки зрения, не проявляют достаточной эффективности. Неконкурентные спортсмены из стран-агрессоров принимают участие в соревнованиях с целью препятствовать участию и лицензированию наших атлетов в Олимпийских играх.
Поэтому мы корректируем нашу стратегию и поддерживаем участие наших атлетов во всех международных спортивных событиях, где нет представителей РФ и РБ под национальным флагом и тех, кто поддерживает военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
Министерство продолжает пополнять базу данных спортсменов и тренеров соседних стран, поддерживающих СВО. Министерство молодежи и спорта Украины будет проводить строгий мониторинг соблюдения требований безопасности наших атлетов и их болельщиков со стороны организаторов международных соревнований. В случае выявления фактов, что «нейтральные спортсмены» с паспортами РФ или РБ используют национальную символику, действиями или заявлениями выражают принадлежность к соседним странам Украина:
- Фиксирует факт нарушения «нейтрального» статуса и рекомендованных условий, определенных Международным олимпийским комитетом;
- Заявляет протест организатору международных соревнований;
- В случае отказа организаторов соревнований устранить нарушения – национальная сборная команда Украины прекращает участие в конкретных спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении Минспорта Украины.
- 27 июля 2023
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