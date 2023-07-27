Сборной Украины предписали покидать старты, если россияне нарушат условия нейтральности

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальное заявление об условиях участия в одних международных соревнованиях вместе с нейтральными спортсменами из России и Беларуси.

«Украинские спортсмены и тренеры стремятся честно соревноваться и не откажутся от борьбы.

Заметим, что рекомендации Международного олимпийского комитета по отстранению российских и белорусских спортсменов, с нашей точки зрения, не проявляют достаточной эффективности. Неконкурентные спортсмены из стран-агрессоров принимают участие в соревнованиях с целью препятствовать участию и лицензированию наших атлетов в Олимпийских играх.

Поэтому мы корректируем нашу стратегию и поддерживаем участие наших атлетов во всех международных спортивных событиях, где нет представителей РФ и РБ под национальным флагом и тех, кто поддерживает военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Министерство продолжает пополнять базу данных спортсменов и тренеров соседних стран, поддерживающих СВО. Министерство молодежи и спорта Украины будет проводить строгий мониторинг соблюдения требований безопасности наших атлетов и их болельщиков со стороны организаторов международных соревнований. В случае выявления фактов, что «нейтральные спортсмены» с паспортами РФ или РБ используют национальную символику, действиями или заявлениями выражают принадлежность к соседним странам Украина: