В Минспорта Украины нашли примеры, когда фехтовальщики не жмут друг другу руки

Министр молодёжи и спорта и президент НОК Украины Вадим Гутцайт отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала на чемпионате мира в Милане.

«Есть случаи спортсменов в фехтовании, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира. Они не жмут руки, а ударяют по клинку и расходятся.

Здесь мы видели, что она спровоцировала Ольгу, спровоцировала организационный комитет. Организационный комитет знал, что это будет происходить, потому что их предупредили, но, к сожалению, они сделали то, что сделали – после долгого перерыва дисквалифицировали Ольгу. Они долго спорили. Знаю, что собирались и члены исполкома. Вы видели, что судьи были настроены положительно, потому что арбитр присудил Ольге победу.

К сожалению, организаторы соревнований всё-таки остались на своих позициях и через некоторое время показали Ольге чёрную карточку», — цитирует Гутцайта ua.tribuna.com.