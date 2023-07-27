Двукратная олимпийская чемпионка назвала неприемлемым поведение Харлан на ЧМ-2023

Двукратная олимпийская чемпионка Карина Азнавурян назвала неприемлемым поведение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан после поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.
Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
«Это никогда не было нормально и никогда не будет нормально, потому что это неспортивное поведение. Вообще фехтование — вид спорта очень джентльменский, высокоинтеллектуальный. Такое поведение на дорожке Ольги Харлан, такой великой спортсменки, вообще недопустимо по отношению к своему сопернику. Выходя на бой с Аней Смирновой, Ольга понимала, что она фехтует с представительницей России. Вести себя таким образом не подобает вообще никому, потому что спорт всегда был вне политики. Выйти и так вести себя — это крайне, мягко говоря, некорректно. Наша девочка Аня — молодец, она сделала всё правильно, что пригласила судей и борется за свои честь и достоинство. Потому что спорт должен быть честным и правильным, а вот такое поведение неприемлемо», — приводит слова Азнавурян «Матч ТВ».
- 27 июля 2023
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